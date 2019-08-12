Арестован стрелявший в росгвардейцев житель Тюмени

49-летнего жителя Тюмени арестовали по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии.

Напомним, в минувшую субботу во время ночного патрулирования стражи порядка заметили у одного из домов на улице Интернациональной подозрительного мужчину. При приближении росгвардейцев он кинул в их сторону какой-то предмет и открыл огонь.

24-летний сотрудник экипажа группы задержания вневедомственной охраны получил огнестрельное ранение, его жизнь и здоровье вне опасности.

По информации Следственного комитета РФ, обвиняемый был вооружен двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами. Брошенный в сторону правоохранителей предмет оказался рюкзаком.

Тюменцу предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.