В Зауралье задержан водитель опрокинувшегося автобуса

В Курганской области задержан водитель автобуса, который в эти выходные опрокинулся в кювет. В результате аварии травмы получили пять пассажиров, в том числе ребенок 2007 года рождения.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Курганской области, водитель автобуса Kia Granbird, попавшего в аварию в минувшие выходные, был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчина 1991 года рождения имеет водительский стаж 10 лет, из которых четыре он управлял пассажирским автобусом.

На данный момент установлено, что авария произошла по техническим причинам - в машине вышло из строя рулевое управление. Плановый технический осмотр автобус проходил в марте 2019 года.

Напомним, ДТП произошло 10 августа в 9:24 по местному времени. Автобус, выполнявший регулярный рейс из Кургана в Куртамыш, съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в салоне находились 47 пассажиров. В Курган с травмами были доставлены пять человек - четыре женщины и один ребенок 2007 года рождения. Всего пострадали 16 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.