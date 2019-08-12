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12.08.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Зауралье задержан водитель опрокинувшегося автобуса

Текст: Мария Гафурова

В Курганской области задержан водитель автобуса, который в эти выходные опрокинулся в кювет. В результате аварии травмы получили пять пассажиров, в том числе ребенок 2007 года рождения.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Курганской области, водитель автобуса Kia Granbird, попавшего в аварию в минувшие выходные, был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчина 1991 года рождения имеет водительский стаж 10 лет, из которых четыре он управлял пассажирским автобусом.

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На данный момент установлено, что авария произошла по техническим причинам - в машине вышло из строя рулевое управление. Плановый технический осмотр автобус проходил в марте 2019 года.

Напомним, ДТП произошло 10 августа в 9:24 по местному времени. Автобус, выполнявший регулярный рейс из Кургана в Куртамыш, съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в салоне находились 47 пассажиров. В Курган с травмами были доставлены пять человек - четыре женщины и один ребенок 2007 года рождения. Всего пострадали 16 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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