Российские танки Т-72Б3 установили три мировых рекорда скорости

Российские танкисты один за другим установили три рекорда скорости на соревнованиях конкурса "Танковый биатлон". Это не просто рекорды конкретного соревнования, а настоящие мировые рекорды. Их не ожидали не только сторонние зрители, но и создатели нашей бронетехники. Танк Т-72 с дизельным двигателем достигнуть, тем более превысить скорость 80 км/час не мог, казалось, в принципе.

Вопреки всему наши танкисты совершили невозможное.

Во время проведения этапа "Индивидуальная гонка" танк, механиком-водителем которого был Иван Овсеев, а командиром Михаил Жилин, достиг скорости в 78 км/час. Это было объявлено рекордом биатлона. Казалось его не побьет никто.

Но сегодня, в понедельник 12 августа, этот рекорд был побит дважды. Проходил этап "Эстафета", в ходе которого отбирались те команды, которые пройдут в финал. Это очень сложный этап. Участвуют все три танковых экипажа от команд, прорвавшихся в полуфинальные заезды. Гонка идет от полутора часов и дольше. При этом надо стрелять, в том числе при движении, и преодолевать многочисленные препятствия.

Так вот, два российских экипажа установили рекорды скорости. Сначала один экипаж разогнал машину до 80 км/час. Трибуны буквально взревели, услышав от ведущего этот результат. Прошло совсем немного времени и другой экипаж разогнал свой Т-72Б3 до 82 км/час. Комментатор даже не поверил своим глазам и сказал, что скорость, показанная на табло, требует уточнения.

И вот судейская коллегия подтвердила - есть рекорд!

Официально заявлено:

"В полуфинальной эстафете механик-водитель первого российского экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать танк до скорости 80 км/ч. Не успела утихнуть радость болельщиков на трибунах, как третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Овсеева установил новый рекорд скорости - 82 км/ч".

Иван Овсеев побил свой же рекорд в 78 км/час, который, как все думали, сохранится долго. Но не прошло и нескольких дней.

Полуфинальная гонка завершилась победой российской команды, преодолевшей трассу танкового биатлона за 1 час 36 минут 31 секунду, второе место заняли танкисты из Белоруссии с результатом 1 час 45 минут 31 секунда, на третьем месте расположились монгольские танкисты - 1 час 58 минут 57 секунд, четвертыми завершили эстафету венесуэльцы - 2 часа 10 минут девять секунд.

В финал "Танкового биатлона" вышли команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.