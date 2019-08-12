Самая пожилая пара Великобритании отметила 80-летие со дня свадьбы

Пара из Великобритании - Джек и Джоан Баре - отпраздновали 80-ю годовщину свадьбы. Главе семьи сейчас 102 года, а его супруге - 100 лет.

Поженились они в 1939 году и сегодня чета Баре является самой пожилой парой в Великобритании, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Mirror.

Супруги рассказали, что с тех пор как Джек вернулся со Второй мировой войны, они никогда не расставались больше, чем на один день.

Когда пару спросили о секрете семейного долголетия, Джоан пошутила, что если бы она знала ответ, то давно была бы уже миллионершей. И добавила, что сохранить отношения им помогло терпение.