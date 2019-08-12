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СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова

Поп-музыка
    12.08.2019, 17:10
Текст:   Олег Усков
Фото: vk.com/jaklinrasskazova Фото: vk.com/jaklinrasskazova
Фото: vk.com/jaklinrasskazova

СМИ сообщают о смерти диджея и модели Playboy Жанны Рассказовой на тридцатом году жизни.

Настоящая причина и все обстоятельства ухода девушки из жизни выясняются, но согласно озвученной РЕН ТВ со ссылкой на свой источник версии, диджей могла погибнуть от передозировки запрещенными препаратами.

По сведениям канала, Рассказовой стало плохо в Москве в воскресенье, 11 августа - модель потеряла сознание. Прибывшие на вызов медики помочь не смогли.

Жанна Рассказова родилась в Киеве 17 января 1990 года. Помимо музыки увлекалась серфингом, спортом, автомобилями. "Девушкой  месяца" Playboy стала в 2012-м.

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