Украинская учительница: Пушкин по праву является для нас родным

Пушкин и Украина - тема исследования, которую предлагает своим ученикам учительница русского языка и лауреат Пушкинского конкурса из Днепропетровской области Наталья Пономарева.

В своем конкурсном эссе "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?" преподавательница гимназии из небольшого города Каменска пишет о том, что, хотя программа дает альтернативу учить стихи великого поэта или на украинском, или на русском языках, она старается донести до гимназистов ценность поэзии в оригинале. И дети к ней прислушиваются.

Так исторически сложилось, рассказывает Пономарева, что в Днепропетровской области живет большинство русскоязычного населения, однако русскому языку отводится не так уж много внимания и времени. "Великий и могучий" преподается два раза в неделю для всех классов.

"Я гражданка Украины, русская по национальности, мои корни с Дальнего Востока, - пишет учительница. - Я воспитана на сказках и поэмах Александра Сергеевича Пушкина с малых лет. У каждого из нас свой Пушкин". Например, школьникам с Украины небезынтересно будет узнать, что Александр Сергеевич посетил Киев 21-летним юношей. Пушкин был на Щекавице, возвышающейся над древним Подолом. Поэт обошел все старинные церквушки нагорного Киева, Михайловский Златоверхий собор, церковь Трех Святых. Ему показывали пещеры Киево-Печерской лавры.

"Молодой человек, которому суждено было вписать свое имя в сокровищницу русской литературы, почерпнул на украинской земле столько вдохновения, что по праву является для нас родным, очень желанным и близким. Даже несмотря на то, что тогда малороссийская земля заменила ему ссылку в Сибирь и на Соловки", - размышляет она.

Как же еще привлечь внимание украинских школьников к Пушкину, задается вопросом Пономарева. "Понимая особенности нового поколения Z, даю задание школьникам оформить интерфейс и написать посты в социальной сети Facebook от имени Александра Сергеевича - о Царскосельском лицее, о Петербурге, южной ссылке, Михайловском, Болдинской осени… - делится опытом преподавательница. - Применяю интерактивные методы обучения, когда каждый ученик вовлекается в процесс познания, имеет возможность думать, понимать, созидать и анализировать".