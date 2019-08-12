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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Иркутске устроят выставку, посвященную китайским иероглифам

В Иркутске пройдет выставка "Искусство китайских иероглифов" художника Сун Даня. Событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипотношений между Китаем и Россией. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Выставка продлится с 12 по 18 августа. На ней будут представлены произведения каллиграфа из провинции Хунань Сун Даня, в том числе 10 работ в технике китайской каллиграфии, 20 работ, представляющих собой креативное иероглифическое искусство, 12 работ в технике пиктографического письма, символизирующих 12 знаков Зодиака китайского календаря, а также уникальный каллиграфический свиток с текстом "Дао дэ цзин" - основополагающего трактата даосского учения.

Все представленные произведения так или иначе будут связаны с иероглифическим письмом: в них отражена традиционная китайская культура с особым колоритом провинции Хунань (Юго-Восточный Китай). Выставка пройдет в художественных галереях и музеях нескольких российских городов - Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга.

В Иркутском государственном техническом университете откроется база демонстрации красоты китайских иероглифов, и это обещает стать одним из самых ярких мероприятий выставки. Изучению иероглифов будет посвящена художественно-эстетическая программа. Как рассказал Сун Дань, выставка позволит за короткое время показать богатство и величие китайской культуры, а создание базы для знакомства с китайскими иероглифами и открытие соответствующих курсов по-настоящему помогут выходу китайской и хунаньской культуры за рубеж и позволят россиянам лучше ее узнать.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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