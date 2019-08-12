В МФК "Искра-Парк" появятся "умные апартаменты"

ПАО "Галс-Девелопмент" заключила партнерское соглашение с ООО "ЛИИС Инженерные решения" на создание системы автоматизации управления в апартаментах МФК "Искра-Парк" и пилотное внедрение концепции "умные апартаменты". "ЛИИС" - первая компания, отобранная в рамках проекта Build Up - акселератора технологических стартапов по поиску инноваций в строительной отрасли, реализуемая ведущими девелоперскими и строительными компаниями "Галс-Девелопмент", "Донстрой Инвест" и "ФОДД" совместно с Фондом Сколково.

"Умные апартаменты" - платформа, объединяющая управление всеми инженерными системами апартаментов в мобильном приложении на смартфоне. Система функционирует на базе центрального контроллера с применением проводных и беспроводных решений. Ключевое преимущество технологии - индивидуальные сценарии, которые позволят жителям "Искра-Парк" контролировать управление светом, розетками, отоплением, кондиционированием, шторами и т.д. Система также осуществляет регистрацию протечек и перекрытие стояков водоснабжения в случае их обнаружения.

Опция "умные апартаменты" будет предложена как новым клиентам, так и владельцам, совершившим покупку ранее.

"Совместно с коллегами компания "Галс-Девелопмент" начинает пилотное внедрение лучших проектов и идей акселератора Build Up. Создание комплексной цифровой инфраструктуры, новейшие технологии на службе человека - шаг в будущее, перспективное направление, которое мы планируем развивать в новых объектах. Уверен, что жители МФК "Искра-Парк" оценят все преимущества современной концепции "умные апартаменты" в совокупности с функциональными планировочными решениями и общей эстетикой проекта", - комментирует Андрей Чернуха, вице-президент "Галс-Девелопмент".

"Компания "ЛИИС" прошла в Сколково путь от стартапа до конкурентоспособного на мировом рынке инновационного бизнеса в области умных зданий. Мы рады, что "ЛИИС" стал первой историей успеха в рамках акселератора Build Up. Нет сомнений, что "умные системы" для МФК "Искра-Парк" поднимут на ещё более высокий уровень качество жизни в этом комплексе и в других проектах "Галс-Девелопмент", - комментирует Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково".

"Участие нашей компании в акселерационной программе Build Up позволило в короткий срок наладить партнерские отношения с "Галс-Девелопмент" и оперативно внедрить систему "Умный дом" в апартаментах МФК "Искра-Парк". Надеемся, что жители достойно оценят разработанную нами систему, и она станет неотъемлемой частью всех новых проектов застройщика", - прокомментировал Павел Логачев, управляющий партнер "ЛИИС Инженерные решения".

Проект Build UP стартовал 19 декабря 2018 года. В феврале 2019 года в Технопарке "Сколково" состоялась открытая конференция Build UP Open Day, в которой приняло участие более 400 стартапов и инновационных компаний. По результатам первого этапа проекта, завершившегося 31 марта, количество потенциальных участников акселерационной программы более чем в три раза превысило ожидаемые показатели. В настоящее время 20 отобранных стартапов совершенствуют свои технологии в акселераторе. Очная защита проектов состоится в октябре 2019 года.

МФК "Искра-Парк" расположен в непосредственной близости от станций метро "Динамо" и "Петровский парк". Архитектурный проект, вдохновленный шедеврами московской архитектуры прошлого столетия, разработан бюро SPEECH. Для каждой из десяти секций "Студия Артемия Лебедева" разработала уникальный авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 30-50-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение и т.д. В проекте представлено 772 апартамента бизнес-класса, торговая галерея - магазины, кафе и службы быта на первых этажах и подземный паркинг на 1060 мест. На территории установлена зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.iskra-park.ru.

Материалы предоставлены ПАО "ГАЛС Девелопмент"