В Минск назначен новый посол Казахстана

Новым руководителем дипломатической миссии Казахстана в Беларуси указом президента Касым-Жомарт Токаева назначен Бейсенбаев Аскар Асанович. Кроме того, 58-летний дипломат будет по совместительству и постоянным представителем при Уставных органах СНГ. Об этом сообщают источники в белорусской столице.

В разные годы новый глава посольства в Минске был заместителем председателя Сената республики, руководителем представительства президента в парламенте Казахстана. Он занимал должность председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству верхней палаты национального парламента.

Другим указом президент Казахстана освободил Ертысбаева Ермухамета Кабидиновича от должности посла в РБ и постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству, которые он возглавлял с 2017 года.