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12.08.2019 00:34
Рубрика: В мире

В США пять детей стали жертвами пожара

В США в результате пожара в частном центре дневного пребывания детей Harris Family Day Care погибли пять его маленьких посетителей. ЧП произошло в воскресенье в городе Эри (штат Пенсильвания).

После взрыва на заводе биотоплива в Бразилии начался пожар

Пожарные прибыли через четыре минуты после вызова, однако к этому времени здание уже было охвачено огнем, сообщает РИА Новости, ссылаясь на городской портал GoErie.com. Спасти удалось хозяйку заведения, которая была госпитализирована. Пострадал также живущий по соседству мужчина. Спаслись двое детей 12 и 17 лет, которые смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом спрыгнуть на землю.

Имена и возраст погибших детей не сообщаются. На месте работают специалисты, которые установят причину пожара. Известно, что у детского центра были все необходимые для работы разрешения.

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