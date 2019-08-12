В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

В интернете опубликован рейтинг самых мощных российских военных самолетов, составленный американскими СМИ.

В топ журнала The National Interest вошли пять машин. Начинается описание с Су-27, предназначенного для достижения превосходства в воздухе. Отмечается, что он превосходит американские F-16 и F/A-18 по скоростным характеристикам.

Другой участник рейтинга, МиГ-29 не способен конкурировать с Су-27 по дальности и скорости полета, зато он обладает высокой маневренностью. Судя по испытаниям, проведенным Люфтваффе, МиГ оказался проворнее, чем F-16.

Су-35 выполняет роль связующего звена между истребителями четвертого и пятого поколений и позиционируется как самолет поколения 4++. Он летает чуть медленнее Су-27, но отличается гораздо более широким радиусом действия.

В рейтинге фигурирует и новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, называемый в публикации Т-50/ПАК ФА. Его описывают как ответ России на американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35. В материале говорится, что он значительно превосходит "своих двоюродных братьев времен холодной войны" и оказывается более маневренным, чем F-35.

Также среди истребителей упоминается и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который создан для осуществления дальних миссий с большим запасом вооружения.