Воздух в столице России прогреется до летних значений

В столичном регионе сегодня воздух прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, ожидается вполне благоприятная летняя погода, которую обеспечит уходящий антициклон. Под его воздействием воздух сумеет прогреться до +20...+23 градусов, в ночные часы не ниже +14. Дожди сегодня маловероятны, порывы ветра до 10-12 м/с. Атмосферное давление останется высоким - 750 мм рт ст.

Что касается ближайших дней, то во вторник и среду ожидаются дожди при температуре не выше +19...+20 градусов.

Кстати, самым жарким день 12 августа был в 1972 году, когда воздух прогрелся до +34,4. А спустя три года воздух в этот же день остыл до +2,1.