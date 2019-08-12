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12 августа 2019 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 августа 2019 года № 861-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года"

Дата подписания 8 августа 2019 г.
Опубликован 12 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 ноября 1996 года № 30 "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Для оценки уровня жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, обоснования предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам в III квартале 2019 года установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения 16 926 рублей, для трудоспособного населения - 17 707 рублей, для пенсионеров - 13 365 рублей, для детей - 16 700 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере государственного регулирования экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов

 

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