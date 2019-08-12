За 70 лет доходы китайцев увеличились почти в 60 раз

Доклад опубликовало Государственное статистическое управление КНР. Согласно содержащейся в нем информации, в 1949 году среднедушевой доход в Китае составлял лишь 49,7 юаня, тогда как в 2018 году он достиг 28228 юаней. Номинально он увеличился в 566,6 раза, а с вычетом ценового фактора - в 59 раз. Реальный среднегодовой рост составил 6,1 процента.

В 1956 году среднедушевые потребительские расходы населения составляли только 88,2 юаня, тогда как в 2018 году они достигли 19853 юаней. Номинально они увеличились в 224 раза, а с вычетом ценового фактора - в 28,5 раза. Реальный среднегодовой рост составил 5,6 процента.