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12.08.2019 14:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

За 70 лет доходы китайцев увеличились почти в 60 раз

На протяжении 70 лет с момента образования КНР доходы городских и сельских жителей страны росли быстрыми темпами, а уровень потребления заметно повышался. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", данные об этом содержатся в докладе о достижениях социально-экономического развития за 70 лет после образования Нового Китая.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Доклад опубликовало Государственное статистическое управление КНР. Согласно содержащейся в нем информации, в 1949 году среднедушевой доход в Китае составлял лишь 49,7 юаня, тогда как в 2018 году он достиг 28228 юаней. Номинально он увеличился в 566,6 раза, а с вычетом ценового фактора - в 59 раз. Реальный среднегодовой рост составил 6,1 процента.

В 1956 году среднедушевые потребительские расходы населения составляли только 88,2 юаня, тогда как в 2018 году они достигли 19853 юаней. Номинально они увеличились в 224 раза, а с вычетом ценового фактора - в 28,5 раза. Реальный среднегодовой рост составил 5,6 процента.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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