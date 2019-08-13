Закон Республики Адыгея от 08 августа 2019 года № 271 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2020 год"

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 31 июля 2019 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" определяет размер величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2020 год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2020 год

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Адыгея на 2020 год, применяемую в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 8138 рублей.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией