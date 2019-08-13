Армия Сирии уничтожила трех полевых командиров на юге провинции Идлиб

Правительственные войска ликвидировали на юге провинции Идлиб трех полевых командиров. Террористы погибли во время штурма города Сукейка и расположенных в его окрестностях высот.

Сирийским войскам удалось прорвать линию обороны противника. Ранее военнослужащие смогли окружить с трех сторон боевиков, воюющих на стороне террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Командование перебросило в Идлиб элитную дивизию и готовится штурмовать горный район Джебель-эз-Завия у границы с Турцией, сообщает ТАСС.