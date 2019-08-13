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Рубрика: В мире

CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики

Пентагон проверит, как военнослужащие американской армии соблюдают этические и дисциплинарные нормы. Речь, в частности, идет о бойцах спецназа, уличенных в неподобающем поведении. Телеканал CNN процитировал главу Командования специальных операций ВС США Ричарда Кларка, который отметил, что "недавние инциденты" вызвали определенные вопросы.

Фото: iStock
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Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.

В ближайшее время министерство обороны США сформирует независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц. Им нужно будет установить, почему произошли нарушения дисциплины, как ведется набор военнослужащих в указанные подразделения. С выводами комиссии будет ознакомлен американский конгресс США.

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