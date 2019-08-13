CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики

Пентагон проверит, как военнослужащие американской армии соблюдают этические и дисциплинарные нормы. Речь, в частности, идет о бойцах спецназа, уличенных в неподобающем поведении. Телеканал CNN процитировал главу Командования специальных операций ВС США Ричарда Кларка, который отметил, что "недавние инциденты" вызвали определенные вопросы.

Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.

В ближайшее время министерство обороны США сформирует независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц. Им нужно будет установить, почему произошли нарушения дисциплины, как ведется набор военнослужащих в указанные подразделения. С выводами комиссии будет ознакомлен американский конгресс США.