Экипировку военных летчиков модернизируют с учетом опыта в Сирии

Экипировка пилотов оперативно-тактической авиации будет модернизирована с учетом боевого опыта в Сирии. Создан прототип нового разгрузочного жилета, в котором хранится личное оружие, медикаменты и средства выживания.

За основу взяты элементы снаряжения пилотов-вертолетчиков, которые будут адаптированы к катапультированию с самолетов.

"В связи с сирийскими событиями вновь, как во времена Афганистана, актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и так далее", - рассказал РИА Новости главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

Предполагается, что полевые испытания нового прототипа разгрузочного жилета состоятся в 2020 году. Отметим, что ранее пилоты бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25 высказывали пожелания о модернизации носимого аварийного запаса. В частности, летчиков не устраивала работа аварийной радиостанции Р-855, которой не хватает мощности для голосовой связи. Они просили заменить ее на Р-187П "Азарт", которая обладает способностью зашифровывать переговоры.

Кроме того, пилоты настаивают вооружении специальными укороченными автоматами, так как при катапультировании на территории противника огневой мощи пистолета недостаточно для защиты пилота. К примеру, в Сирии, 3 февраля 2018 года, самолет Су-25 Романа Филлипова был сбит из ПЗРК. Приземлившись после катапультирования, летчик сначала отстреливался из пистолета, а после окружения боевиками подорвал себя гранатой. Посмертно ему было присвоено звание Герой России.