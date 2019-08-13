Постановление правительства Калужской области от 12 августа 2019 года № 506 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за II квартал 2019 года в следующих размерах:
на душу населения - 11060 рублей,
для трудоспособного населения - 11917 рублей,
для пенсионеров - 9213 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включительно - 10839 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Калужской области Д.А.Денисов
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