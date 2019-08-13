Минкульт объявил конкурс на должность гендиректора Росгосцирка

На сайте Министерства культуры РФ появилась информация о проведении конкурса на замещение должности генерального директора "Российской государственной цирковой компании". С победителем заключат трудовой договор на срок до пяти лет.

Дмитрий Иванов, занимавший пост гендиректора ранее, заявил о своем уходе в декабре 2018 года. Сейчас в должности исполняющего обязанности генерального директора значится Владимир Шемякин.

Конкурс состоится 18 сентября этого года, а прием заявок осуществляется до 6 сентября. Отбор будет проходить в два этапа: сначала претендентам предстоит пройти тестовые испытания, а далее - представить свою программу развития Росгосцирка.

В деятельность Росгосцирка входят создание и показ представлений, популяризация культурных ценностей и осуществление просветительской деятельности.