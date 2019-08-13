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13.08.2019 16:47
Рубрика: Общество

Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки

Текст: Юрий Когалов

Надувные лодки и плоты, на которых нелегалы добираются до берегов Европы, в первую очередь Греции, имеют высокие шансы обрести вторую жизнь, но уже в виде дамской сумочки, рюкзака или портфеля. Такой бизнес появился некоторое время назад в Берлине, пишет портал 20min.ch.

Фото: AP Photo/Olmo Calvo
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Одна из основательниц компании Вера Гюнтер четыре года назад, в разгар миграционного кризиса, начала помогать прибывающим в Германию беженцам. Затем побывала на греческом острове Хиос, где в 2015 году высадились сотни тысяч беженцев. А вернувшись оттуда, привезла на память кусочек надувной лодки, на которой нелегалы пересекли Средиземное море. Именно тогда ей пришла в голову идея использовать этот же материал для изготовления аксессуаров с "историей". И вот спустя некоторое время на свет появилась швейная мини-фабрика.

Сегодня созданная ею компания занимается поиском надувных лодок, плотов, спасательных жилетов на берегах греческого острова Хиос. Четыре года назад там регистрировали по 7 тысяч прибывающих в день, сейчас речь идет всего лишь о нескольких десятках мигрантов. Однако оставляемых ими лодок вполне достаточно для маленького швейного бизнеса, а также для нужд местных фермеров, использующих непромокаемый материал в своих садах и огородах. Представители немецкой компании же режут его на длинные полосы и отправляют в Берлин, где из него шьют сумки.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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"Клиенты покупают их, потому что они рассказывают историю, потому что они больше, чем просто вещь", - говорит Вера Гюнтер. По ее словам, каждый экземпляр уникален, иногда на них можно увидеть отметки, рассказывающие о трагической судьбе мигрантов. Она также отметила, что жители греческих островов очень довольны их деятельностью, поскольку они помогают очистить побережье от мусора.

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