Намазавшую 10 лет назад лицо черной краской актрису уволили за расизм

Борьба с любыми проявлениями расизма и гендерных перекосов принимает все более и более абсурдные формы. Что подтверждает откровенно бредовый случай главной американской еврейской женщины-комика Сары Сильверман.

Замечательная Сара, которую мы знаем по "Дефективному детективу", "Луи", озвучке "Футурамы" и еще десяткам достойных проектов, стала гостем подкаста Билла Симмонса. Где рассказала, что только что лишилась роли в "симпатичном фильме" (название не прозвучало) из-за того, что создателям картины попался на глаза кадр из ее "именного" "Шоу Сары Сильверман", выходившего в 2007-2010 годах.

В одном из скетчей (небольших юмористических зарисовок) "Шоу" Сара тогда появилась в кадре с частично намазанным черной краской лицом, заявив, что так выглядит "более красивая версия Куин Латифы" (актриса и рэперша).

За что потом Сару неоднократно клеймили и поносили и за что она уже десятки раз извинились, выразив глубочайшее сожаление и покаявшись в содеянном преступстве против темнокожих людей.

Как говорит артистка, все это "несказанно грустно", особенно с учетом, что она жизнь положила на то, чтобы всегда поступать правильно.