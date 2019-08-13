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Намазавшую 10 лет назад лицо черной краской актрису уволили за расизм

Новости
    13.08.2019, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Борьба с любыми проявлениями расизма и гендерных перекосов принимает все более и более абсурдные формы. Что подтверждает откровенно бредовый случай главной американской еврейской женщины-комика Сары Сильверман.

Фото: Mark Von Holden/Invision/AP
Звезда "Мухи" и "Битлджуса" пожаловалась на миллион домогательств

Замечательная Сара, которую мы знаем по "Дефективному детективу", "Луи", озвучке "Футурамы" и еще десяткам достойных проектов, стала гостем подкаста Билла Симмонса. Где рассказала, что только что лишилась роли в "симпатичном фильме" (название не прозвучало) из-за того, что создателям картины попался на глаза кадр из ее "именного" "Шоу Сары Сильверман", выходившего в 2007-2010 годах.

В одном из скетчей (небольших юмористических зарисовок) "Шоу" Сара тогда появилась в кадре с частично намазанным черной краской лицом, заявив, что так выглядит "более красивая версия Куин Латифы" (актриса и рэперша).

За что потом Сару неоднократно клеймили и поносили и за что она уже десятки раз извинились, выразив глубочайшее сожаление и покаявшись в содеянном преступстве против темнокожих людей.

Как говорит артистка, все это "несказанно грустно", особенно с учетом, что она жизнь положила на то, чтобы всегда поступать правильно. 

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