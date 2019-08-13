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13.08.2019,  
12:14
Текст:  Антон Валагин

Полный назад: кораблям США вернут штурвалы

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

ВМС США решили отказаться от сенсорных панелей в качестве органов управления боевыми кораблями. Национальный совет по безопасности на транспорте признал гаджеты неэффективными и "чрезмерно сложными" - в особенности для моряков, которые перешли на "цифровые" корабли с обычных.

Фото: Alex Beltyukov/Wikimedia.org
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Непосредственным поводом для возврата к классическим штурвалам и рукояткам стала катастрофа эсминца John S. McCain, в 2017 году столкнувшегося в Малаккском проливе с либерийским танкером. В результате аварии 10 американских моряков пропали без вести. Расследование показало, что одной из причин столкновения стали сенсорные панели, которыми оснащен мостик эсминца - они не позволили экипажу быстро предпринять необходимые действия в нештатной ситуации.

Интегрированная мостиковая и навигационная система установлена на американских эсминцах типа Arleigh Burke. Органами управления в ней являются тачскрины, которые можно настроить под необходимые функции. Как выяснилось, интерфейс системы достаточно сложен и неэффективен в нештатных ситуациях. Кроме того, экипажи кораблей  испытывают затруднения при переходе с обычных органов управления на виртуальные, пишет Popular Mechanics.

Первым строевым эсминцем, на который вернут штурвал и рукоятки, станет Ramage. С USS Ted Stevens и последующих кораблей тачскрины уберут еще на стадии строительства. Решить проблему сенсорных панелей ВМС США рассчитывают за полтора-два года. При этом американский флот не намерен окончательно отказываться от цифровых технологий - внедрять их обратно станут после того, как гаджеты докажут свою надежность и безопасность в работе.

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