Церемония развода караула на Соборной площади Кремля отменена до сентября

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в Московском Кремле отменена до конца августа. Об этом сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Отмена церемоний 17, 24 и 31 августа, по данным ведомства, связана с занятостью подразделений Президентского полка в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Напомним, что первая возрожденная в современное время церемония развода караула состоялась весной 2005 года. С тех пор традиционно по субботам в теплое время года c апреля по октябрь в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля проходит церемония развода пешего и конного караула. Отменить церемонию могут так же из-за плохих погодных условий.