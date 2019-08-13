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13.08.2019 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Коммунарке обновят дорожную сеть

Текст: Ирина Огилько

Ряд дорог обновят и реконструируют в связи с открывшейся летом станцией метро в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа. Об этом сообщает столичный департамент развития новых территорий города.

Не менее 1,8 тысячи лифтов заменят в этом году в Москве

По данным департамента, в рамках развития улично-дорожной сети поселка реконструируют улицы Фитаревская, Ясная, Сосенский Стан. А между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой, в районе торгово-офисного центра, появится новая магистральная улица. Как поясняют в департаменте, разработка проекта начнется в ближайшее время, а завершить работы должны до конца 2020 года. Планируется продлить улицу Сосенский Стан от Лазурной до улицы Александры Монаховой, а также от Лазурной до планируемой трассы "МКАД - Коммунарка - Остафьево". Продление ожидает Ясную улицу, которую протянут до самой станции "Коммунарка". На ней же построят разворотную площадку для общественного транспорта. Общая длина вновь возводимых дорог составит около 2,5 км.

- Обновление дорожной сети поселка позволит связать все улицы с новым транспортным узлом, улучшив пропускную способность улиц, - пояснили в департаменте.

Напомним, что согласно адресной инвестиционной программе столицы до конца 2023 года в эксплуатацию введут порядка 300 километров автомобильных дорог в новой Москве.

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