В Коммунарке обновят дорожную сеть

Ряд дорог обновят и реконструируют в связи с открывшейся летом станцией метро в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа. Об этом сообщает столичный департамент развития новых территорий города.

По данным департамента, в рамках развития улично-дорожной сети поселка реконструируют улицы Фитаревская, Ясная, Сосенский Стан. А между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой, в районе торгово-офисного центра, появится новая магистральная улица. Как поясняют в департаменте, разработка проекта начнется в ближайшее время, а завершить работы должны до конца 2020 года. Планируется продлить улицу Сосенский Стан от Лазурной до улицы Александры Монаховой, а также от Лазурной до планируемой трассы "МКАД - Коммунарка - Остафьево". Продление ожидает Ясную улицу, которую протянут до самой станции "Коммунарка". На ней же построят разворотную площадку для общественного транспорта. Общая длина вновь возводимых дорог составит около 2,5 км.

- Обновление дорожной сети поселка позволит связать все улицы с новым транспортным узлом, улучшив пропускную способность улиц, - пояснили в департаменте.

Напомним, что согласно адресной инвестиционной программе столицы до конца 2023 года в эксплуатацию введут порядка 300 километров автомобильных дорог в новой Москве.