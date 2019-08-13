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13.08.2019 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завдетсадом под Костромой обвинили в падении пианино на ребенка

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Следствие в Костромской области предъявило обвинение в халатности заведующей детским садом "Рассвет" после инцидента с падением пианино на четырехлетнего ребенка.

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Как сообщает региональное Следственное управление СКР, в поселке Красное-на-Волге Костромской области предстанет перед судом руководитель муниципального детского сада "Рассвет". Женщину обвиняют по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, утром 23 мая в группе детского сада на четырехлетнюю девочку упало фортепиано, которое было плохо прикреплено к стене. Инцидент произошел в тот момент, когда с детьми в группе не было никого из взрослых. Тяжелый музыкальный инструмент придавил ребенка к полу. Девочку госпитализировали. В результате падения пианино малышка получила закрытую травму груди, ушибы и ссадины.

- Как полагает следствие, причиной произошедшего стало халатное отношение к своим обязанностям заведующей детским садом, которая не обеспечила безопасность жизни и здоровья воспитанников средней группы "Непоседы", - сообщили в СК.

Следователи посчитали, что вина за произошедшее лежит на заведующей детсадом, поскольку она в нарушение внутренней инструкции по охране жизни и здоровья детей допустила нахождение в группе незакрепленного массивного музыкального инструмента.

- Кроме того, она не обеспечила замену отсутствующего в тот день воспитателя другим педагогом, а младший воспитатель, выполняя свои прямые обязанности, вышла на кухню за продуктами питания, оставив детей без присмотра, - пояснили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину заведующей докажут, ей грозит крупный штраф, до года исправительных работ, либо арест на срок до трех месяцев.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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