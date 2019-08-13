Завдетсадом под Костромой обвинили в падении пианино на ребенка

Следствие в Костромской области предъявило обвинение в халатности заведующей детским садом "Рассвет" после инцидента с падением пианино на четырехлетнего ребенка.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, в поселке Красное-на-Волге Костромской области предстанет перед судом руководитель муниципального детского сада "Рассвет". Женщину обвиняют по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, утром 23 мая в группе детского сада на четырехлетнюю девочку упало фортепиано, которое было плохо прикреплено к стене. Инцидент произошел в тот момент, когда с детьми в группе не было никого из взрослых. Тяжелый музыкальный инструмент придавил ребенка к полу. Девочку госпитализировали. В результате падения пианино малышка получила закрытую травму груди, ушибы и ссадины.

- Как полагает следствие, причиной произошедшего стало халатное отношение к своим обязанностям заведующей детским садом, которая не обеспечила безопасность жизни и здоровья воспитанников средней группы "Непоседы", - сообщили в СК.

Следователи посчитали, что вина за произошедшее лежит на заведующей детсадом, поскольку она в нарушение внутренней инструкции по охране жизни и здоровья детей допустила нахождение в группе незакрепленного массивного музыкального инструмента.

- Кроме того, она не обеспечила замену отсутствующего в тот день воспитателя другим педагогом, а младший воспитатель, выполняя свои прямые обязанности, вышла на кухню за продуктами питания, оставив детей без присмотра, - пояснили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину заведующей докажут, ей грозит крупный штраф, до года исправительных работ, либо арест на срок до трех месяцев.