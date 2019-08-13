Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке выросло до пяти

Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке выросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства региона Сергея Хабарова.

Напомним, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку около 17 часов 24 минут по местному времени 13 августа примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского в районе горы Дзензур. Ранее сообщалось о троих пострадавших. Однако их количество выросло до пяти человек. Медики оказали им помощь. Все пострадавшие доставлены в краевую больницу.

Так, женщина с переломом шейного отдела позвоночника госпитализирована в нейрохирургическое отделение, два человека с переломами ног и два с ушибами мягких тканей после оказания медицинской помощи будут отправлены на амбулаторное лечение. Известно, что вертолет принадлежит авиакомпании "Вертикаль-Т".

"На его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Погибших нет", - сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров.

Пассажирами вертолета были туристы. Они прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова. Как уточняет РИА Новости, все пассажиры эвакуированы с места происшествия и сейчас находятся в Петропавловске-Камчатском, где их размещением занимаются турфирмы.

По факту происшествия Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).

"Следователями уточняется степень повреждения воздушного судна, проводятся мероприятия по установлению местонахождения документации на вертолет, полетные и технические документы, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего", - сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.