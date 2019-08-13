Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке пострадали три человека. В ближайшее время все они будут доставлены в Елизово сотрудниками Камчатской региональной поисково-спасательной базы.

"У двоих предварительный диагноз - перелом ног, у третьего - травма шеи", - сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на слова зампреда - министра специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова.

Он также отметил, что в результате ЧП у вертолета были повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты. В беседе с ТАСС Хабаров добавил, что такие повреждения не позволят в дальнейшем эксплуатировать Ми-8, поэтому он будет списан.

Как уточняется, воздушное судно, перевозившее туристов из поселка Козыревск в Долину гейзеров, принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т". Что стало причиной аварии, пока не известно.

Следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта). Ранее расследование обстоятельств авиапроисшествия начало региональное управление Росавиации.

Напомним, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике, в районе горы Дзензур. На борту находились 25 человек. В том числе три члена экипажа.