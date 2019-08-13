Новости

Как заработать, снимая на видео автомобили с заведенным мотором 11:01
Ученые вывели бактерию, которая может объяснить происхождение жизни 10:48
На Эльбрусе эвакуировали спортсменку с травмой ноги 10:45
Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке 10:43
В Кузбассе сообщили о состоянии пострадавшей от ожогов девочки 10:37
В Су-25 поставят катапульту с подогревом 10:32
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино 10:25
Экс-президенту Киргизии предъявили обвинение в убийстве 10:23
В Приамурье с памятника ВОВ сняли скандальный рисунок с военными НАТО 10:22
В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции пришла в суд 10:19
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика 10:18
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее 10:18
Уральские казаки предложили создать полицию для защиты животных 10:16
Следователи проверят причины ЧП с пассажирским теплоходом в Карелии 10:16
В Черноморском районе Крыма погиб дайвер 10:08
Видео: парень утопил подаренный BMW, потому что хотел Jaguar 10:04
Украинский политолог предупредил об опасности идеологии партии Зеленского 10:02
В Томской области затонула баржа с железобетонными плитами 10:00
Жители села под Ачинском вернулись в свои дома после взрывов 09:56
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке 09:54
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина на полуостров 09:52
Вышел трейлер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон 09:50
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" отправился в дальний поход 09:49
В Приамурье начали проверку после появления солдат НАТО на памятнике 09:46
В Белом море на территории Карелии село на мель пассажирское судно 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке пострадали три человека. В ближайшее время все они будут доставлены в Елизово сотрудниками Камчатской региональной поисково-спасательной базы.

"У двоих предварительный диагноз - перелом ног, у третьего - травма шеи", - сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на слова зампреда - министра специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова.

На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2

Он также отметил, что в результате ЧП у вертолета были повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты. В беседе с ТАСС Хабаров добавил, что такие повреждения не позволят в дальнейшем эксплуатировать Ми-8, поэтому он будет списан.

Как уточняется, воздушное судно, перевозившее туристов из поселка Козыревск в Долину гейзеров, принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т". Что стало причиной аварии, пока не известно.

Следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта). Ранее расследование обстоятельств авиапроисшествия начало региональное управление Росавиации.

Напомним, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике, в районе горы Дзензур. На борту находились 25 человек. В том числе три члена экипажа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Спасавшего детей при пожаре в "Холдоми" мальчика наградили посмертно
В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году