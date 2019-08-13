В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку

В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев. На теле ребенка найдены телесные повреждения, сообщает пресс-служба СК РФ по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". В рамках его расследования задержан подозреваемый - 21-летний отчим девочки. Эта версия, как и другие, проверяется.

К настоящему времени следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическая экспертизы. Ход расследования взяло на контроль региональное управление СК.