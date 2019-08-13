Жительница Владивостока по решению суда выселила из квартиры 18 собак

Во Владивостоке суд обязал жительницу одного из многоквартирных домов освободить квартиру от 18 собак. Приводить решение в исполнение пришлось судебным приставам.

Как сообщила пресс-служба управления ФССП России по Приморскому краю, в суд обратились соседи женщины, которые пожаловались на круглосуточный шум, неприятный запах.

Получив исполнительный документ из суда, пристав вручил 55-летней хозяйке четвероногих исполнительный лист. Но выполнять решение суда женщина не торопилась, и в итоге ее привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

Сейчас, отмечает пресс-служба ведомства, квартира освобождена от животных, а исполнительное производство закрыто.