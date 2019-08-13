Пермяки смогут сдать батарейки с помощью мобильного приложения

В Перми запустили приложение "Чистая Пермь" с картой точек приема макулатуры, пластика и батареек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Пока мобильное приложение доступно для скачивания в операционной системе Android, но скоро появится и в App Store. Здесь, можно найти интерактивную карту, а также раздел об экологических акциях, проходящих в краевом центре. Это сделано для тех, кто желает принять участие в городских уборках или посадить деревья.

Сейчас на карте "Чистая Пермь" уже обозначено более восьмисот пунктов приема вторсырья.

Кстати, они есть во всех школах Пермского края, а с начала осени контейнеры для приема макулатуры появятся в техникумах и колледжах Прикамья.