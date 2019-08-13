Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь" достигла 600 квадратных метров

Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь", который загорелся в акватории Сибирского затона на Волге около Нижнего Новгорода, достигла 600 квадратных метров. На данный момент возгорание удалось локализовать, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Изначально площадь пожара составляла около 50 квадратных метров, возгоранию был присвоен второй ранг опасности, сейчас он повышен до третьего. В тушении в общей сложности участвуют 68 человек, задействовано шесть единиц техники, в том числе пожарный катер "Вьюн".

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, в момент возгорания людей на судне не было, теплоход не эксплуатируется с 2018 года. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при отстое судов. Причина пожара пока не установлена.