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13.08.2019 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь" достигла 600 квадратных метров

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь", который загорелся в акватории Сибирского затона на Волге около Нижнего Новгорода, достигла 600 квадратных метров. На данный момент возгорание удалось локализовать, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Сибири начала уменьшаться площадь лесных пожаров

Изначально площадь пожара составляла около 50 квадратных метров, возгоранию был присвоен второй ранг опасности, сейчас он повышен до третьего. В тушении в общей сложности участвуют 68 человек, задействовано шесть единиц техники, в том числе пожарный катер "Вьюн".

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, в момент возгорания людей на судне не было, теплоход не эксплуатируется с 2018 года. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при отстое судов. Причина пожара пока не установлена.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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