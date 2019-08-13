На Алтае отметили 30-летие фермерского движения

В Алтайском крае на базе передового фермерского хозяйства Устинова в селе Контошино Косихинского района прошло общее собрание Союза крестьянских (фермерских) формирований края, посвященное 30-летию фермерского движения в России. "У наших фермеров есть достижения, которыми можно гордиться и которые нужно тиражировать", - подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фермерское хозяйство заслуженного работника сельского хозяйства РФ Владимира Устинова не случайно было выбрано местом проведения юбилейного собрания. На его примере можно проследить историю становления и развития фермерского движения на Алтае. В 1990 году Владимир Устинов, имея опыт работы в совхозе, организовал свое фермерское хозяйство. Начинал буквально с полгектара пашни.

- Поставил себе цель каждый год наращивать базу, что-то строить, - вспоминает Владимир Игоревич. - Так появилась площадка для подготовки сельхозтехники, была создана современная система хранения и подработки зерна. Наше хозяйство семеноводческое, поэтому каждый элитный сорт у нас храниться в отдельных боксах с соблюдением всех требований ГОСТа. Емкости для хранения позволяют сохранять весь собранный урожай.

В 2020-м хозяйство Устинова отметит 30-летний юбилей, а в этом году у его главы свой профессиональный юбилей - 30 лет за штурвалом комбайна. У фермера сохранилась техника, с которой он начинал. Комбайн "Енисей" еще на ходу, но скоро отправится в музей, который Владимир Устинов планирует создать на базе своего хозяйства.

В поле же у фермера работает самая современная техника мирового уровня. Такими сельхозмашинами не каждый российский, да и зарубежный фермер может похвастать. Коллега из Канады, увидев у Устинова целый парк комбайнов и жаток Джон Дир, был немало удивлен таким оснащением. "Мы занимаемся элитным семеноводством, поэтому нам нужны машины, которые бережно обмолачивают зерно. Это позволяет получать семена со 100-процентной всхожестью", - подчеркивает глава КФХ.

Весь технологический процесс производства в хозяйстве Устинова механизирован и автоматизирован. Внедрена компьютерная диагностика и удаленное обслуживание техники, автоматическая подача зерна из хранилищ в сушильный комплекс. И коллектив подобрался профессиональный, заточенный на результат. Поэтому и урожаи здесь получают высокие - в среднем 40 центнеров с гектара пшеницы, и уборочную проводят в самые короткие сроки - пшеницу убирают всего за десять дней. Да и про село не забывают - для Контошино фермерское хозяйство градообразующее, помогает и школу содержать, и больницу, и ДК, принимает участие в развитии спорта.

Владимир Устинов в фермерском движении на Алтае как первопроходец. За ним пошли многие. Сегодня Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края насчитывает более 400 хозяйств.

- В небольших селах такие хозяйства играют важную роль. Искренне благодарю фермеров за их позицию, которая выражается в многочисленных конкретных делах, в поддержке сельского образа жизни, - отметил Виктор Томенко, поздравляя фермеров.

Пресс-релиз предоставлен КФХ Устинова