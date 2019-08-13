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13.08.2019 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле три пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле столкнулись микроавтобус "Газель" и внедорожник Lexus. В результате аварии травмы получили пассажиры "Газели", трое доставлены в больницу.

На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек

- ДТП произошло сегодня примерно в 12:10 по местному времени на улице Балтийская, в районе дома № 83 , - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Алтайскому краю. - По предварительным данным, водитель автобуса ГАЗ-A65R32, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Lexus и допустил столкновение. После удара внедорожник опрокинулся. Но телесные повреждения получили пассажиры "Газели". Трое из них с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, им предстоит выяснить все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия и установить виновника аварии.

Между тем очевидцы ДТП пишут в соцсетях, что внедорожник "подрезал" микроавтобус, а потом притормозил, чтобы свернуть в проезд. У "Газели" якобы не было возможности избежать столкновения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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