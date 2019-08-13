В Барнауле три пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП

В Барнауле столкнулись микроавтобус "Газель" и внедорожник Lexus. В результате аварии травмы получили пассажиры "Газели", трое доставлены в больницу.

- ДТП произошло сегодня примерно в 12:10 по местному времени на улице Балтийская, в районе дома № 83 , - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Алтайскому краю. - По предварительным данным, водитель автобуса ГАЗ-A65R32, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Lexus и допустил столкновение. После удара внедорожник опрокинулся. Но телесные повреждения получили пассажиры "Газели". Трое из них с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, им предстоит выяснить все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия и установить виновника аварии.

Между тем очевидцы ДТП пишут в соцсетях, что внедорожник "подрезал" микроавтобус, а потом притормозил, чтобы свернуть в проезд. У "Газели" якобы не было возможности избежать столкновения.