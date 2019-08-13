В Красноярске простились с экс-главой региона Павлом Федирко

Церемония прощания с почетным гражданином Красноярска и Красноярского края Павлом Федирко состоялась в Большом концертном зале краевой филармонии, сообщили в правительстве края.

Проводить в последний путь экс-главу региона, скончавшегося на прошлой неделе в возрасте 87 лет, пришли более двух тысяч человек - знакомые, близкие, коллеги, местные жители.

- Павел Стефанович возглавлял край полтора десятка лет, и это время недаром называют эпохой Федирко. Павел Стефанович привил красноярцам уверенность в своих силах, страсть к масштабу и высокому полету. Благодаря этому духу Красноярский край и сегодня является одним из лидирующих регионов в нашей стране, - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Он предложил увековечить память Федирко, назвав его именем Октябрьский мост в Красноярске.

Справка "РГ"

Павел Федирко начал трудовую карьеру в Норильске в 1954 году. В 1971 году вошел в команду первого секретаря Красноярского крайкома КПСС Владимира Долгих, заняв пост второго секретаря. После назначения Долгих Секретарем ЦК КПСС Федирко в возрасте 40 лет занял пост первого секретаря Красноярского крайкома КПСС, став самым молодым руководителем региона в СССР.

Под руководством Павла Федирко в крае заработали десятки новых предприятий, таких как Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, "Крастяжмаш", Минусинский электротехнический комплекс, КраМЗ. Были построены аэропорты "Емельяново" и "Черемшанка". При его участии в Красноярске были построены театр оперы и балета, институт искусств, концертные залы филармонии, культурно-исторический музейный комплекс, Дворец труда и Дворец пионеров.