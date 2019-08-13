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13.08.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области ликвидируют несанкционированные свалки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Владельцы участков земли должны убрать несанкционированные свалки. Их выявление и ликвидация ведется в рамках нацпроекта "Экология".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Новосибирская область получит 5 миллиардов рублей на благоустройство

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за последнее время госинспекторы минприроды области совместно с представителями регионального оператора по обращению с ТКО (ООО "Экология-Новосибирск") выявили почти 140 таких объектов.

В ходе контрольной проверки 13 августа начальник управления государственного экологического надзора и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин отметил, что министерство регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в регионе. Особое внимание уделяется  обращениям жителей, которые поступают в ведомство.

- После выезда на место владельцу земельного участка направляется письмо-уведомление о необходимости ликвидации свалки. Затем министерство контролирует этот процесс, - подчеркнул Евгений Стукалин.

С начала текущего года в минприроды поступило 60 обращений, зафиксировано столько же несанкционированных свалок, проведено 16 рейдов, выдано 40 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с регоператором. В прошлом году ликвидировано свыше 500 свалок. Регоператором по жалобам жителей выявлено порядка 77 несанкционированных свалок, ведутся работы по их ликвидации.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления сотрудниками министерства с начала года привлечено к административной ответственности 48 физических, должностных и юридических лиц. Наказание предусматривает административный штраф - на граждан в размере 1-7 тысячи рублей, на должностных лиц от 10 до 60 тысяч рублей, на юрлиц от 100 до 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В рамках нацпроекта "Экология" в Новосибирске и районах области до конца 2024 года будут ликвидированы шесть крупных несанкционированных свалок.

Справка

О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщить на сайте регионального минприроды или по телефону: 8 (383) 296-52-40, а также в ООО "Экология Новосибирск" - 8 (383) 304-90-58, 304-90-31.

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