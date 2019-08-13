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13.08.2019 14:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ТОСЭР Линево Новосибирской области откроют семь новых производств

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Линево к концу 2020 года создадут семь новых производств. Сейчас здесь завершается подготовка площадок под реализацию инвестпроектов.
В Линево появится обувное производство. Фото: Татьяна Кравченко В Линево появится обувное производство. Фото: Татьяна Кравченко
В Линево появится обувное производство. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Как отметил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, из бюджета области на развитие инфраструктуры ТОСЭР Линево в 2018-2019 годах выделено 82 миллиона рублей.

Руководитель ведомства подчеркнул, что ТОСЭР - эффективный инструмент привлечения инвестиций и диверсификации экономики региона.

- Мы вкладываемся в развитие инфраструктуры, предоставляем инвесторам льготные условия работы и как результат получаем новые рабочие места, заработную плату для жителей и налоговую отдачу в бюджет региона, а в конечно итоге - развитие территории в целом, - сказал Лев Решетников.

В результате запуска новых производств в ТОСЭР будет создано 500 рабочих мест.

В линевском ТОСЭР планируется реализовать инвестпроекты в сферах обувного производства, синтеза солей редких и редкоземельных металлов, производства изделий из стали, пищевой, топливной промышленности, переработки, производства модульных зданий. Общий объем инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей.

В дальнейшем правительство региона рассчитывает на инвесторов, готовых запустить производства в сферах растениеводства и животноводства, добычи угля, обработки вторсырья, пищевого производства, деревообработки, металлургии, химической промышленности и других отраслях.

Справка

ТОСЭР - часть территории субъекта РФ, на которой правительство РФ устанавливает особый правовой режим предпринимательской деятельности, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

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