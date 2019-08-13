В ТОСЭР Линево Новосибирской области откроют семь новых производств

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Линево к концу 2020 года создадут семь новых производств. Сейчас здесь завершается подготовка площадок под реализацию инвестпроектов.

Как отметил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, из бюджета области на развитие инфраструктуры ТОСЭР Линево в 2018-2019 годах выделено 82 миллиона рублей.

Руководитель ведомства подчеркнул, что ТОСЭР - эффективный инструмент привлечения инвестиций и диверсификации экономики региона.

- Мы вкладываемся в развитие инфраструктуры, предоставляем инвесторам льготные условия работы и как результат получаем новые рабочие места, заработную плату для жителей и налоговую отдачу в бюджет региона, а в конечно итоге - развитие территории в целом, - сказал Лев Решетников.

В результате запуска новых производств в ТОСЭР будет создано 500 рабочих мест.

В линевском ТОСЭР планируется реализовать инвестпроекты в сферах обувного производства, синтеза солей редких и редкоземельных металлов, производства изделий из стали, пищевой, топливной промышленности, переработки, производства модульных зданий. Общий объем инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей.

В дальнейшем правительство региона рассчитывает на инвесторов, готовых запустить производства в сферах растениеводства и животноводства, добычи угля, обработки вторсырья, пищевого производства, деревообработки, металлургии, химической промышленности и других отраслях.

Справка

ТОСЭР - часть территории субъекта РФ, на которой правительство РФ устанавливает особый правовой режим предпринимательской деятельности, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.