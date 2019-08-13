Следователи проверят причины ЧП с пассажирским теплоходом в Карелии

Следователи проверят причины происшествия с теплоходом "Сапфир", который сел на мель в акватории Белого моря в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Напомним, теплоход "Сапфир" запросил помощи в ночь на вторник. Из Беломорска отправились два судна. Всех пассажиров эвакуировали. Никто при этом не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что теплоход "Сапфир" следовал от порта острова Соловки в Беломорск. На сел на мель в трех милях от города. На борту находились 125 человек, из них 121 пассажир, в том числе 10 несовершеннолетних, и четыре члена экипажа.

На судне обнаружили течь в техническом отделе. В настоящее время ее устраняют.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По итогам ее работы будет принято процессуальное решение.