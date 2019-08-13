В Петербурге задержали двоих мужчин, нападавших на иностранцев

Сотрудники петербургской полиции пресекли преступную деятельность граждан, промышлявших нападениями на гостей Северной столицы, приехавших из Китая.

Накануне 38-летний житель этой страны рассказал в полиции о том, что поздно вечером пятого августа во дворе дома на Измайловском проспекте распылили ему в лицо газовый баллончик и похитили личные вещи и документы.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, по факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга были задержаны двое ранее судимых россиян 1992 года рождения.

Один из них является жителем Санкт-Петербурга, был осужден за кражу, другой приехал из города Гдова Псковской области. Ранее он служил в полиции, год назад ему был вынесен приговор за злоупотребление своими должностными полномочиями.

Также было установлено, что задержанные замешаны в еще одном аналогичном преступлении: десятого июня они напали на другого гостя из Китая на Выборгской набережной и отняли у него сумку с деньгами. Сумма ущерба немного не дотянула до полумиллиона рублей. По этому эпизоду также возбуждено уголовное дело о разбое.