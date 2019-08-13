В Поморье в ДТП на трассе "Холмогоры" погибли два человека

В Поморье в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Еще трое госпитализированы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.

Авария произошла 12 августа в 20.20. По предварительным данным, на 1081-м километре автомобильной трассы М-8 "Холмогоры" у отворотки к деревне Сия столкнулись сразу три легковых машины. Причина в том, что 22-летняя водительница одной из машин не справилась с управлением при обгоне и спровоцировала массовое столкновение.

В результате ДТП два человека погибли, это водитель и пассажир автомобиля Lada Priora, мужчина и женщина 1974 года рождения. Трое были госпитализированы, еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. На трассе "Холмогоры" работают сотрудники ГИБДД и следователи.