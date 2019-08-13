Волонтеры UEFA-2020 из Санкт-Петербурга отправились в тур по России

Новости

Завдетсадом под Костромой обвинили в падении пианино на ребенка 15:31
Археологи назвали сенсационной сохранность "крымской Атлантиды" 15:30
В Киргизии уволили замглавы МВД "за предательство" 15:28
В Беларуси появится центр миниинвазивной хирургии 15:22
В Крым придет жара до 36 градусов 15:14
Григорий Козлов поставит в Петербурге спектакль "Ромео и Джульетта" 15:07
В Ижевске уровень воды в городском пруду превысил допустимую норму 14:56
Гибралтар отпустит иранский танкер Grace 1 к вечеру 13 августа 14:52
Валентина Шевченко приняла вызов чемпиона UFC 14:52
Начальника полиции Омска уволили за драку в московском метро 14:46
Белорусы победили в биатлоне конкурса "Снайперский рубеж" 14:45
Популярную диету ЗОЖников ученые назвали опасной для сердца 14:40
Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь" достигла 600 квадратных метров 14:36
В Приангарье число подтопленных паводками домов выросло до 17 тысяч 14:30
На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей 14:30
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia 14:25
Hubble заснял пару "странных светящихся существ" 14:25
Зачем испанские виноделы выдерживают вино на морском дне 14:17
Видео: кенгуру и вомбаты резвятся в заснеженной Австралии 14:16
Lada Vesta Sport сошлась на треке с Renault Arkana: кто кого 14:15
5 российских штангистов отстранены на основании данных московской лаборатории 14:10
Социологи рассказали, какие грибы чаще всего собирают россияне 14:06
Ремейку "Аладдина" Гая Ричи пообещали сиквел 13:55
В Петербурге катер с двумя пассажирами разбился о берег 13:46
Уральские ученые разработают беспилотный вездеход для Арктики 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 15:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Волонтеры UEFA-2020 из Санкт-Петербурга отправились в тур по России

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA-2020 города-организатора Санкт-Петербурга провел свою первую презентацию в рамках тура по России в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Матчи UEFA-2020 примут 12 городов, и Россию представит Санкт-Петербург. Участники тура агитируют жителей других городов вступить в ряды петербургских футбольных волонтеров.

- Мы стартовали, и первый город нашего тура - Москва, - рассказал Георгий Борисов, руководитель Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA-2020 города-организатора Санкт-Петербурга. - Впереди нас ждут 7000 километров. Возвращаемся в Санкт-Петербург 26 августа. Мы надеемся, что тур пройдет успешно.

Эксперты предложили пути модернизации транспортной системы Петербурга

В ходе презентации волонтеры рассказали об истории европейского футбольного первенства, о функциях волонтеров, их задачах и возможностях. Они показали, где можно подать заявку, чтобы стать городским волонтером.

Тур петербургских футбольных волонтеров по России пройдет с 10 по 25 августа. Из Москвы они отправились в Ростов-на-Дону, где проведут презентацию 13 августа. Затем 16 августа они побывают в Сочи, 20 августа - в Волгограде, 22 августа - в Казани, 24 августа - в Нижнем Новгороде.

В каждом из пунктов назначения тура волонтеры проведут мероприятия, помогающие наладить коммуникацию между городами, продвигать программу "Мобильность", повышать интерес к футболу.

Напомним, что в Петербурге идет набор в добровольцы Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Волонтеры будут работать на объектах городской инфраструктуры. В их задачи войдет информирование болельщиков о местах досуга и питания, транспортной логистике, культурных мероприятиях и достопримечательностях Северной столицы. К чемпионату подготовят 1500 активистов.

Спорт Спорт Футбол Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика