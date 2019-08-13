Волонтеры UEFA-2020 из Санкт-Петербурга отправились в тур по России

Центр подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA-2020 города-организатора Санкт-Петербурга провел свою первую презентацию в рамках тура по России в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Матчи UEFA-2020 примут 12 городов, и Россию представит Санкт-Петербург. Участники тура агитируют жителей других городов вступить в ряды петербургских футбольных волонтеров.

- Мы стартовали, и первый город нашего тура - Москва, - рассказал Георгий Борисов, руководитель Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу UEFA-2020 города-организатора Санкт-Петербурга. - Впереди нас ждут 7000 километров. Возвращаемся в Санкт-Петербург 26 августа. Мы надеемся, что тур пройдет успешно.

В ходе презентации волонтеры рассказали об истории европейского футбольного первенства, о функциях волонтеров, их задачах и возможностях. Они показали, где можно подать заявку, чтобы стать городским волонтером.

Тур петербургских футбольных волонтеров по России пройдет с 10 по 25 августа. Из Москвы они отправились в Ростов-на-Дону, где проведут презентацию 13 августа. Затем 16 августа они побывают в Сочи, 20 августа - в Волгограде, 22 августа - в Казани, 24 августа - в Нижнем Новгороде.

В каждом из пунктов назначения тура волонтеры проведут мероприятия, помогающие наладить коммуникацию между городами, продвигать программу "Мобильность", повышать интерес к футболу.

Напомним, что в Петербурге идет набор в добровольцы Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Волонтеры будут работать на объектах городской инфраструктуры. В их задачи войдет информирование болельщиков о местах досуга и питания, транспортной логистике, культурных мероприятиях и достопримечательностях Северной столицы. К чемпионату подготовят 1500 активистов.