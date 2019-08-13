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13.08.2019 08:25
Рубрика: Спорт

Сборная России по баскетболу лишилась еще одного лидера

Текст: Максим Домчев

Вслед за Тимофеем Мозговым и Алексеем Шведом сборная России по баскетболу понесла еще одну потерю. Не сможет выступить на Кубке мира и Дмитрий Кулагин.

Перед началом сбора у 27-летнего баскетболиста было отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее неотложного медицинского вмешательства. После проведенных процедур игроку необходимо время на восстановление, и атакующий защитник не успеет вернуться в строй к Кубку мира, сообщает сайт РФБ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Дмитрий Кулагин был одним из лидеров команды в отборочном турнире к Кубку мира. Он стал самым результативным игроком, набирая в среднем за матч 14,3 очка.

"До сих пор нахожусь в недоумении, ведь я никогда не жаловался на проблемы с глазами, - рассказал Дмитрий Кулагин. - Огромная благодарность врачам сборной России. Можно сказать, что они спасли мое зрение. Я до последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, выслушав доводы врачей и их рекомендации, решил следовать их советам по восстановлению. К сожалению, в этом году я не смогу помочь сборной. Это решение было сложным для меня - я как никто мечтал оказаться на Кубке мира".

Ранее стало известно, что турнир также пропустят центровой Тимофей Мозгов и атакующий защитник Алексей Швед.

Спорт Баскетбол
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