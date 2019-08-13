Совокупные активы банковской отрасли Китая превысили 281 триллион юаней

Объем активов увеличился на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Согласно отчету CMB International, несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию, ожидается, что объем неработающих кредитов в большинстве банков Китая останется на прежнем уровне или уменьшится - учитывая, что банковская индустрия Китая ускорила выявление и ликвидацию безнадежных долгов в последние несколько кварталов.