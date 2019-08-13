Совокупные активы банковской отрасли Китая превысили 281 триллион юаней

По состоянию на конец первого полугодия 2019 года совокупные активы банковско-финансовых учреждений Китая в национальной и иностранной валюте составили 281,5 триллиона юаней, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Объем активов увеличился на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.
Согласно отчету CMB International, несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию, ожидается, что объем неработающих кредитов в большинстве банков Китая останется на прежнем уровне или уменьшится - учитывая, что банковская индустрия Китая ускорила выявление и ликвидацию безнадежных долгов в последние несколько кварталов.