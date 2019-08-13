В Чунцине в 2021 году пройдут IХ Китайско-российские молодежные игры

Чунцин - город центрального подчинения в Центральном Китае. Юноши и девушки двух стран соберутся здесь, чтобы принять участие в спортивных состязаниях, обменяться опытом и завести новые знакомства.

Китайско-российские молодежные игры были основаны в 2006 году и стали ключевым событием в рамках механизма китайско-российского гуманитарного обмена. Они поочередно проводились в Китае и в России. Предыдущие Китайско-российские молодежные игры проходили с 15 по 22 июня 2019 года в Самаре.

Программа игр включала велосипедные соревнования, тхэквондо, плавание, художественную гимнастику, женский гандбол, футбол, пляжный волейбол и бадминтон. Китайская команда для участия в спортивных состязаниях направила в Россию делегацию из 213 юных атлетов.

Уполномоченный представитель спортивного управления народного правительства города Чунцин заявил, что IX Китайско-российские молодежные игры будут не только способствовать обмену спортивным опытом и сотрудничеству между двумя странами, но и укрепят взаимопонимание и дружбу между двумя народами, особенно среди молодежи. Юные атлеты смогут перенять друг у друга опыт и повысить общий уровень молодежного спорта обеих стран.