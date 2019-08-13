В Кремле назвали российские ракетные технологии лучшими в мире

Новости

Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 17:05
Должник в Москве накопил миллион рублей штрафов за неоплату парковки 17:00
Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился 17:00
В Анапе задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 26 лет 16:59
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 16:50
Надувные лодки и плоты нелегалов в Берлине превращают в сумочки 16:47
Эксперты: Duster может значительно подорожать 16:45
Видео: Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу 16:34
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей 16:26
В Коммунарке обновят дорожную сеть 16:25
Путин наградил дирижера Спивакова и тренера Семина 16:25
Путин посмотрит балет в Крыму 16:18
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю 16:12
Беларусь и Россия интегрируют системы идентификации 16:10
Ученые назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца 16:07
Опубликовано фото перенесшего инсульт Алена Делона 16:02
Представители "Барселоны" отправились в Париж за Неймаром 16:02
Disney снимет гиперреалистичный ремейк "Бэмби" 16:00
В КБР во время камнепада пострадал девятилетний мальчик 15:58
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи 15:58
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову 15:54
С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект 15:51
Военным Канады ограничат тематику татуировок 15:49
Защиту БМП-3 усилят втрое 15:49
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике" 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
13.08.2019 15:41
Рубрика: Власть

В Кремле назвали российские ракетные технологии лучшими в мире

Текст: Кира Латухина

Российские разработки новейших вооружений лучше американских, они гораздо более продвинутые. Об этом заявили в Кремле.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

Комментируя по просьбе журналистов утверждение президента США Дональда Трампа, что у Штатов есть ракетные технологии, более продвинутые, чем у Москвы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул: "В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, что в США проводятся такие исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если бы мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны, не занималась бы такими проектами. Эта информация не новая".

"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и достаточно уникальны", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке
В НАК сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика