В Кремле назвали российские ракетные технологии лучшими в мире

Российские разработки новейших вооружений лучше американских, они гораздо более продвинутые. Об этом заявили в Кремле.

Комментируя по просьбе журналистов утверждение президента США Дональда Трампа, что у Штатов есть ракетные технологии, более продвинутые, чем у Москвы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул: "В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, что в США проводятся такие исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если бы мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны, не занималась бы такими проектами. Эта информация не новая".

"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и достаточно уникальны", - заключил Песков.