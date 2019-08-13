В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби"

Фильм Бертрана Бонелло "Малышка зомби" Бертрана Бонелло выйдет в широкий российский прокат 22 августа. Но для самых нетерпеливых поклонников творчества этого французского режиссера есть возможность увидеть его раньше. Предпремьерные показы картины пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве 15 августа "Малышку зомби" можно будет посмотреть в Летнем кинотеатре Музея современного искусства "Гараж" в рамках программы "Канны-2019: выбор Кинопоиска и Музея "Гараж". А 19 августа - в кинотеатре "Октябрь", причем там еще и с самим Бертраном Бонелло дадут пообщаться через Skype.

В Санкт-Петербурге сеансы намечены на 19 и 21 августа - в "Каро 9 Варшавский экспресс" и в кинотеатре "Англетер" соответственно.

"Малышка зомби" была впервые представлена на минувшем Каннском фестивале - в секции "Двухнедельник режиссеров". Речь в фильме не о тех зомби, которые едят людей и порабощают планету. А о самых настоящих гаитянских бедолагах, которых злые колдуны превращают в послушных рабов и заставляют батрачить на плантациях. Вернее, об одном из самых известных таких зомби - Клевериусе Нарциссе.

Это очень нетипичный байопик. То есть вообще не байопик по виду. Основное действие разворачивается в элитной французской школе для девочек, где учится и пытается встроиться в современное европейское общество внучка упомянутого Клевериуса Нарцисса. Любителям странной экзотики и эстетики вуду-хорроров (см. третий сезон "Американской истории ужасов", например) - самое оно.