Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.08.2019,  
10:32
Текст:  Антон Валагин

В Су-25 поставят катапульту с подогревом

Фото: Alex Beltyukov/Wikimedia.org Фото: Alex Beltyukov/Wikimedia.org
Фото: Alex Beltyukov/Wikimedia.org

Катапультные кресла фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25 модернизируют, снабдив их подогревом.

Фото: Константин Завражин
Американцы включили Су-57 в топ-5 лучших военных самолетов России

- В глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет. Срок их эксплуатации достигает 40 лет и высказываются предложения о его продлении, - рассказал РИА Новости генеральный директор - главный конструктор НПО "Звезда" Сергей Поздняков.

Боевые самолеты помоложе: истребители Су-27 поздних серий, Су-30СМ, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, - оснащаются подогревом сидений штатно.

Научно-производственное объединение "Звезда" имени Г.И. Северина занимается разработкой систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований, средств аварийного спасения и систем дозаправки самолетов топливом в полете. Среди продукции предприятия космические скафандры, катапультные кресла, средства аварийного покидания самолетов и другое оборудование.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Белгородец нашел во дворе немецкую зенитную пушку 12.08.2019
Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике 10.08.2019
Су-27 и Су-24МР провели учения над нейтральными водами Черного моря 09.08.2019
бомбардировщики
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Как в Курске хранят память о погибших на одноименном атомоходе подводниках 12.08.2019
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА 11.08.2019
Видео: как ядерные бомбардировщики взлетают боком 05.08.2019
модернизация
Атомный крейсер "Омск" вернулся на Камчатку после модернизации 09.08.2019
Компания "Сухой" модернизирует бомбардировщик Су-34 08.08.2019