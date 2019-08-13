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Вышел трейлер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон

Новости
    13.08.2019, 09:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале AppleTV опубликован первый тизер-трейлер сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show).

Фото: youtube.com
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В чуть более чем минутном ролике камера проводит экскурсию по исподнему телестудии, медленно подъезжая к ее главному - рабочему месту ведущих. В то время как за кадром - реплики их самих, сообщающих, что они приносят аудитории как хорошие, так и плохие и просто ужасные вести. Но при этом зрители должны быть уверены, что диктор - сам-то человек непременно хороший и порядочный.

Лауреаты "Эмми" Дженнифер Энистон и Стив Карелл и лауреат "Оскара" Риз Уизерспун, сыгравшие главные роли, вживую не показаны. Только первые двое - на показательно дружелюбных фото в кадре.

"The Morning Show - это драма с высокими ставками, которая отодвигает полог тайны над утренним телевещанием", - поясняет комментарий под роликом.

Шоураннер - Керри Эрин ("Детективное агентство "Лунный свет", "Мотель Бэйтсов"). Энистон и Уизерпун, которые уже работали вместе на ТВ, сыграв сестер в "Друзьях", - сопродюсеры.

Премьера первого сезона, состоящего из десяти эпизодов, намечена на текущий год. Сериал тут же был продлен на второй.

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