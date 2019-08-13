Защиту БМП-3 усилят втрое

Российские боевые машины пехоты БМП-3 при модернизации оснастят средствами активной защиты.

- Модернизационный потенциал БМП -3 далеко не исчерпан. Разрабатываются системы защиты машины от атаки сверху, РПГ-7, СПГ-9, возможности усиления пассивной защиты. Также прорабатывается вопрос оснащения изделия средствами активной защиты, - рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии корпорации Ростех Сергей Абрамов.

Активная защита предназначена для дистанционной нейтрализации направленных на бронетехнику угроз. Размещенные на боевой машине датчики фиксируют выстрел, отметку лазерного луча наведения или факел приближающейся ракеты. Навстречу боеприпасу выстреливается облако металлических шариков, заставляющее боевую часть ракеты или гранатометного выстрела сработать еще до контакта с броней или выводящее ракету из строя. Комплексы активной защиты способны даже минимизировать ущерб от попадания бронебойных подкалиберных снарядов, снизив их скорость или изменив траекторию. Использование КАЗ может повысить живучесть БМП в несколько раз.

БМП-3 принята на вооружение в 1987 году. Машина оснащена 100-мм и спаренной с ней 30-мм пушками, тремя пулеметами ПКТ. Экипаж БМП три человека, она способна доставить на передний край семерых десантников. В 2019 году ожидается поставка в войска опытной партии БМП-3М с роботизированным боевым модулем "Эпоха", вооруженным 57-мм автоматической пушкой, пулеметом, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и малокалиберной реактивной системой "Булат" предназначенной для поражения живой силы в ближней зоне.