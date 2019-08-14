Джеки Чан пожелал спокойствия Сянгану

Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) отметил, что недавние события в ОАР Сянган (Гонконг), на его малой родине, вызвали у него горечь и тревогу. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Он принял участие в кампании CCTV "У пятизвездного красного флага 1,4 миллиарда защитников", чтобы выразить истинный патриотизм коренного сянганца и в то же самое время гражданина Китайской Народной Республики - настоящего защитника государственного флага своей Родины.
Джеки Чан также сравнил безопасность, стабильность и мир с воздухом - их ценность, по словам актера, понимаешь, лишь потеряв их. Джеки Чан отметил, что любит и свою родную страну - Китай, и свою малую родину - китайский Сянган, а также надеется на скорейшее восстановление спокойствия на его территории.